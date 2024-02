Roma, De Rossi col turn over dopo il Feyenoord: Azmoun cerca posto contro il Torino

Esame turn over per Daniele De Rossi nel giorno di Roma-Torino, posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Il primo, in realtà, l’aveva già superato a Frosinone, dopo aver corretto all’intervallo quella che per sua stessa ammissione era stata una formazione non azzeccata in pieno. Adesso, dopo la gioia per la vittoria ai rigori sul Feyenoord in Europa League, DDR parla chiaro alla vigilia: “Se falliremo l’approccio alla partita non sarà colpa dell’impegno europeo ma, evidentemente, avrò sbagliato qualcosa io”, le sue parole in conferenza stampa. I 120′ giocati contro gli olandesi, in termini di energie fisiche e mentali spese, si fanno sentire e De Rossi è pronto a fare rotazioni. Una su tutte: Romelu Lukaku, reduce da una prova con luci e ombre contro il Feyenoord con tanto di rigore sbagliato nella serie, potrebbe riposare. Al suo posto è pronto Sardar Azmoun, autore della rete di una delle tre reti allo ‘Stirpe’. Confermati invece Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy, favoriti su Nicola Zalewski e Tommaso Baldanzi. A centrocampo possibile turno di riposo per Bryan Cristante, con Edoardo Bove che cerca posto insieme a Leandro Paredes e Lorenzo Pellegrini. Previsti cambi anche in difesa, dove Gianluca Mancini dovrebbe essere l’unico superstite della retroguardia vista contro gli olandesi.

Si scaldano Rasmus Kristensen, Evan N’Dicka (in vantaggio su Dean Huijsen) e Angelino, a protezione dell’eroe di giovedì, Mile Svilar. Dopo i due rigori parati ad Hancko e Jahanbakhsh, il portiere serbo è un candidato forte per un posto da titolare nella prossima stagione, ma ha bisogno di conferme, a partire dal match contro il Torino del connazionale Vanja Milinkovic-Savic, titolare di una nazionale che per forza di cose osserverà con attenzione l’estremo difensore giallorosso. Quella tra Svilar, in campo già nella selezione maggiore in amichevole nel 2021, e il numero 32 granata è una delle tante sfide nelle sfide. Il Toro – reduce dalla sconfitta con la Lazio in casa – è imbattuto in trasferta nel 2024 e punta a confermarsi anche nell’Olimpico delle grandi occasioni, dove i seggiolini vuoti sono pochi e probabilmente destinati a sparire tutti entro le 18:00 di oggi. L’entusiasmo d’altronde è enorme nella Capitale. La Roma ha vinto quattro delle cinque partite di campionato con Daniele De Rossi alla guida. La corsa Champions è affollata e DDR vuole giocarsi al meglio le carte per il futuro sulla panchina. Anche con un turn over necessario ma comunque coraggioso.