Adani: “Inter superiore alla Juve? Valore al lavoro: da una parte i parametri zero, dall’altra Locatelli a 40 milioni”

L’Inter batte la Juventus 1-0 e vince lo scontro diretto per lo Scudetto, infiammando il dibattito a ‘La Domenica Sportiva’. Per Eraldo Pecci e Fulvio Collovati la formazione di Simone Inzaghi è nettamente superiore a quella di Massimiliano Allegri, mentre Lele Adani non è dello stesso avviso e premia il lavoro del tecnico nerazzurro. “Voi non date valore al lavoro”, spiega l’ex difensore e attuale opinionista Rai. “Sono totalmente in disaccordo – aggiunge -. L’Inter che prende due anni fa come rinforzi Darmian e Acerbi, non può essere paragonata a Bremer e Danilo, e parliamo della difesa. Andiamo in mezzo al campo: l’Inter prende a parametro zero Mkhitaryan, che non voleva nessuno se non l’Inter, e Calhanoglu, che non voleva nessuno se non l’Inter. Non è Locatelli pagato 40 milioni o Rabiot, centrocampista che fa la finale Mondiale con la Francia”. E ancora: “Vediamo in attacco: l’Inter perde Lukaku e Dzeko e mette Thuram che nessuno qui considerava di quel livello. La Juventus due anni fa ha preso Vlahovic a 90 milioni. Come potete dire che l’Inter è così superiore?”. Per Adani il lavoro di Inzaghi sta portando i vari interpreti nerazzurri a rendere nel migliore dei modi, mentre “alla Juventus non vanno bene Di Maria, Kulusevski, Morata e de Ligt: loro non vanno bene. L’Inter prende i parametri zero che non vuole nessuno, gratis e diventano… Di Calhanoglu cosa abbiamo detto? Sta all’Inter come Rodri al Manchester City, ma non faceva quel lavoro lì. Ragazzi voi non date valore al lavoro”, conclude Adani.