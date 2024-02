Messi salta amichevole ad Hong Kong, il pubblico chiede il rimborso: interviene il governo

“Rimborsateci“. Questo il grido dei tifosi presenti sugli spalti in occasione dell’amichevole tra l’Inter Miami di Lionel Messi e una rappresentativa di Hong Kong. Il pubblico aveva infatti speso fino a 600 euro per assicurarsi un biglietto e vedere in azione l’otto volte vincitore del Pallone d’Oro. L’argentino però non è sceso in campo a causa di un problema fisico, suscitando il malcontento della gente. Un’assenza che è diventata un vero e proprio caso politico, con addirittura il governo che è intervenuto, pretendendo spiegazioni.

“L’organizzatore dell’amichevole si era impegnato a far giocare Messi almeno 45 minuti“, ha raccontato il ministro dello sport di Hong Kong. Il governo invece si è detto molto deluso ed ha minacciato di ritirare i quasi 2 milioni di euro di finanziamenti pubblici all’organizzatore dell’evento, Tatler Asia. Insomma, la trasferta dell’Inter Miami è stata un vero e proprio fiasco e l’infortunio di Messi, in panchina per tutta la durata della partita a causa di un allungamento dei muscoli posteriori della coscia, ha causato non pochi problemi. I presenti sugli spalti non hanno minimamente gradito e hanno esternato il proprio disappunto a suon di fischi, diretti al comproprietario dell’Inter Miami David Beckham, mentre quest’ultimo salutava e ringraziava la folla.