A Open Var il gol di Noslin con possibile fallo di mano: “Non c’è evidenza del tocco, giusto convalidare”

A Open Var viene analizzato l’episodio dell’espulsione di Gaetano in Cagliari-Lecce. Secondo l’arbitro entra con poca intensità ed è da giallo, ma per il Var è subito da “questo è rosso”. E viene consigliata la on field review, che è un po’ complicata perché il fischietto di Genova deve allontanarsi per ammonire Ranieri e dunque si distrae: “Scusami stavo ammonendo Ranieri”. Quindi la decisione di ammonizione viene trasformata in espulsione. Per il componente della commissione CAN Antonio Damato è giusto il cartellino rosso.

Analizzato anche il gol del Verona di Noslin con il possibile fallo di mano di Swiderski sul quale Italiano ha polemizzato parecchio: “Non vedo cambiare direzione. Non cambia mai il giro. Non si vede. Non c’è evidenza di un contatto. Il gol è regolare”. Per Damato la decisione è giusta: “Chiffi e Valeri operano benissimo, non trovano l’evidenza di un tocco di mano di Swiderski, il protocollo prevede di confermare la decisione del campo”.