F1 GP Miami, Perez: “In partenza non avevo grip, l’ho capito appena ho frenato”

Sergio Perez ha commentato il Gran Premio di Miami, gara che lo ha visto arrivare quinto dopo una partenza rischiosa che lo ha visto sfiorare l’incidente. Il messicano ai microfoni di FOX Sports Mexico: “È stata una buona partenza. Charles mi ha spinto all’inizio e poi mi ha aperto lo spazio e sono entrato, ma non avevo grip. Non appena ho frenato ho capito che non c’era grip e, ad un certo punto, ho quasi toccato da Max”. Sul fine settimana: “Penso che abbiamo avuto un buon fine settimana, siamo stati sempre in lotta, in qualifica, nella gara sprint, eravamo sempre vicini.Oggi non abbiamo dimostrato abbastanza ritmo per superare, così credo. Quando eravamo dietro a tutto il traffico, le gomme si surriscaldavano. Credo che quella sia stata la causa principale della nostra gara complessa. Poi abbiamo provato a montare un’altra gomma cercando di essere più aggressivi, ma stavamo peggiorando molto rapidamente”.