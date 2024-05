F1 GP Miami, Vasseur: “Il passo c’era, ripartiamo da zero il prossimo weekend”

Le parole di Frederic Vasseur ai microfoni di Sky Sport dopo il Gran Premio di Miami, che ha visto Charles Leclerc arrivare terzo e Carlos Sainz terzo: “Siamo in lotta con la McLaren dall’inizio della stagione. Congratulazioni a Lando e alla McLaren, è un passo importante per lui, è un passo importante. Noi abbiamo fatto una buona gara, il passo c’era. Con la Safety Car è andata così. I passi c’erano e ripartiamo da zero il prossimo weekend. La partenza di Perez non è stato ideale per Sainz. Ha perso due posizioni per via di quell’avvio. Lui però aveva un grande passo, poi è stato sfortunato con la Safety Car. Messaggio ai tifosi per Imola? E’ una gara bella da diversi anni. Sono sicuro che faremo una gara migliore mettendo tutto insieme. Tutti hanno portato aggiornamenti questo weekend, ma noi siamo stati davanti a molti. Ci dobbiamo concentrare sul trarre il massimo da quello che abbiamo. Dipende più da quello che faremo in pista che dagli aggiornamenti”.