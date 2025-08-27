Rese note le scelte dell’AIA per il secondo turno di campionato di Serie A. A Marchetti l’Inter, Marinelli fischierà Lecce-Milan. Tutti i direttori di gara del weekend.

L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la seconda giornata di Serie A 2025/26. Sarà Kevin Bonacina di Bergamo a dirigere il match del “Maradona” tra Napoli e Cagliari, in programma sabato 30 agosto alle 20.45. Ad assisterlo Rossi e Bahri, quarto uomo Marcenaro, al VAR La Penna e AVAR Paterna.

Occhi puntati anche su Genoa-Juventus: a Marassi, domenica alle 18.30, la sfida sarà affidata a Daniele Chiffi di Padova. L’Inter, impegnata in casa con l’Udinese domenica sera, sarà diretta da Matteo Marchetti di Ostia Lido, mentre per Lecce-Milan di venerdì sera la scelta è ricaduta su Livio Marinelli di Tivoli.

Ecco il quadro completo delle designazioni:

Le designazioni arbitrali – 2ª giornata Serie A