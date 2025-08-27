Serie A, le designazioni arbitrali della 2ª giornata: Bonacina per Napoli-Cagliari, Chiffi dirige Genoa-Juve
Rese note le scelte dell’AIA per il secondo turno di campionato di Serie A. A Marchetti l’Inter, Marinelli fischierà Lecce-Milan. Tutti i direttori di gara del weekend.
L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la seconda giornata di Serie A 2025/26. Sarà Kevin Bonacina di Bergamo a dirigere il match del “Maradona” tra Napoli e Cagliari, in programma sabato 30 agosto alle 20.45. Ad assisterlo Rossi e Bahri, quarto uomo Marcenaro, al VAR La Penna e AVAR Paterna.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.
Occhi puntati anche su Genoa-Juventus: a Marassi, domenica alle 18.30, la sfida sarà affidata a Daniele Chiffi di Padova. L’Inter, impegnata in casa con l’Udinese domenica sera, sarà diretta da Matteo Marchetti di Ostia Lido, mentre per Lecce-Milan di venerdì sera la scelta è ricaduta su Livio Marinelli di Tivoli.
Ecco il quadro completo delle designazioni:
Le designazioni arbitrali – 2ª giornata Serie A
Cremonese – Sassuolo (29/08, ore 18.30): Guida di Torre Annunziata
Lecce – Milan (29/08, ore 20.45): Marinelli di Tivoli
Bologna – Como (30/08, ore 18.30): Doveri di Roma
Parma – Atalanta (30/08, ore 18.30): Mariani di Aprilia
Napoli – Cagliari (30/08, ore 20.45): Bonacina di Bergamo
Pisa – Roma (30/08, ore 20.45): Collu di Cagliari
Genoa – Juventus (31/08, ore 18.30): Chiffi di Padova
Torino – Fiorentina (31/08, ore 18.30): Abisso di Palermo
Inter – Udinese (31/08, ore 20.45): Marchetti di Ostia Lido
Lazio – Verona (31/08, ore 20.45): Crezzini di Siena