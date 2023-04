Sentenza Juventus, il comunicato ufficiale del club

Il Collegio di Garanzia ha ridato i 15 punti alla Juventus rimandando la questione al mese di maggio. Al momento però i bianconeri tornano nelle posizioni della qualificazione in Champions League (terzi dietro la Lazio). Nel mentre che la squadra è impegnata a Lisbona nel ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona, il club ha fatto uscire un comunicato ufficiale con il quale chiarisce la posizione della società.

Il comunicato: “Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) comunica che, in data odierna, il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI ha accolto il ricorso della Società avverso la Decisione/0063/CFA2022-2023 della Corte Federale di Appello – Sezioni Unite e, sulla base di una motivazione non ancora disponibile, ha rinviato alla Corte Federale d’Appello “perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus F.C. S.p.A.“.