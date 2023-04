Infortunio per Georginio Wijnaldum in Roma-Feyenoord, match di ritorno dei quarti di finale dell’Europa League 2022/2023. Il giocatore olandese alza bandiera bianca dopo meno di 20 minuti, a causa di un problema probabilmente di natura muscolare alla coscia sinistra. Un altro stop quindi per Wijnaldum, con Mourinho che ha immediatamente inserito al suo posto El Shaarawy.