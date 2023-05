Scudetto Napoli: su Ebay zolla della Dacia Arena a 700 euro

Il giorno dopo della vittoria dello scudetto del Napoli viene festeggiato alla grande dai tifosi azzurri. Gli stessi tifosi partenopei, che hanno supportato e guidato la squadra alla Dacia Arena che ha portato alla notte magica dopo 33 anni, hanno deciso di mettere un pezzo di storia in vendita.

Su Ebay, infatti, alcuni tifosi del Napoli hanno messo in vendita una zolla di campo della Dacia Arena a ben 700 euro. Un’occasione per i tanti tifosi sicuramente di essere protagonisti di un pezzo di storia, ma anche in questo caso di fare marketing e speculare sulla grandissima gioia che Osimhen e compagni hanno portato ai tantissimi tifosi in Italia.