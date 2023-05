Graafschap-Maastricht inizio posticipato di dieci minuti: ospiti trovano traffico in zona stadio

Un match della seconda serie olandese, Graafschap-Maastricht, inizierà in ritardo. La partita è prevista alle ore 20.10 e non alle 20 come da programma e questo, come spiegano gli stessi club, è dovuto al fatto che gli ospiti hanno trovato traffico in zona stadio e sono arrivati nell’impianto con del sostanzioso ritardo, fatto che ha portato la Lega a posticipare l’incontro di dieci minuti (per il momento).