Scontri dopo Siracusa-Acireale, emessi i primi 65 daspo

di Redazione 66

Scattano i Daspo dopo gli scontri tra tifosi al termine di Siracusa-Acireale. E sono 65 gli ultras destinatari del provvedimento, che impedirà agli interessati di poter accedere per cinque anni nei luoghi in cui si svolgeranno manifestazioni sportive. Per i recidivi, che già erano destinatari di analoghi provvedimenti, il periodo di inibizione potrebbe essere prolungato fino a dieci anni. Inoltre, per tutti scatteranno le prescrizioni della firma negli Uffici di Polizia nel giorno e nell’ora delle partite di calcio che vedranno impegnate le squadre interessate.