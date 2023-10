Frosinone, presidente Stirpe: “Soulè la Juve non ce l’ha ancora richiesto, da noi apertura a ragionare”

“Ero sicuro che avremmo fatto bene con Di Francesco, poi i risultati che ha raggiunto fino ad oggi onestamente non me li aspettavo. Stiamo andando oltre ogni più rosea aspettativa, l’importante è che si mantengano coraggio, entusiasmo e coesione”. Sono le parole del presidente del Frosinone Maurizio Stirpe all’ingresso nella sede della Lega Serie A per l’assemblea odierna sui diritti tv. Uno dei protagonisti di questo avvio positivo è senza dubbio l’argentino Soulè, arrivato in prestito: “La Juventus ancora non lo ha richiesto. Il nostro direttore ha comunque manifestato una grande apertura a ragionare qualora ci fosse questo tipo di richiesta, il giocatore è di proprietà della Juventus e conterà quello che pensano i bianconeri e quello che pensa il calciatore”, ha commentato. Stirpe poi riflette sulla vicenda scommesse: “È una pagina molto dolorosa, speriamo che sia un tema più circoscritto di quanto si voglia far pensare in questo momento””.