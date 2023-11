Scommesse, Fabrizio Corona rilancia: “Presto un audio con altri quattro giocatori”

di Redazione 1

“Ieri ho acquisito un audio lampante che pubblicherò tra una decina di giorni con le prove della colpevolezza di Zaniolo che gioca e di altri 4 giocatori”. A dirlo sui social è Fabrizio Corona in merito al caso calcioscommesse, fuori da un’aula del Palazzo di Giustizia di Milano dopo un’udienza. “Sono quattro nomi diversi da quelli che ho già fatto – ha detto l’ex re dei paparazzi, come riporta l’Ansa -. Tra loro c’è un certo ‘Ale Dubai’ che è il soprannome di Florenzi. Questo caso non è finito”.