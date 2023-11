NBA: la rinascita di Zion Williamson, i Pelicans se lo coccolano

33 punti, 11-12 al tiro (92%), 11-12 ai liberi (92%), 8 rimbalzi, 6 assist e 3 recuperi in 33 minuti é la prestazione di Zion Williamson nella partita di questa notte contro i Philadelphia 76ers. Dominante ed estremamente preciso dal campo e dalla linea della “carità”. Per la scelta numero 1 del ‘Draft’ NBA 2019 si può parlare di stagione della “rinascita”. Alcuni dati di questo primo scorcio di ‘Regular Season’ del numero 1 di NOLA: sesta partita consecutiva con almeno 25 punti sempre a referto e nona gara consecutiva sopra il 50% dal campo. In 15 partite disputate, viaggia a: 24.0 PPG (punti di media a partita), 56.6 FG% (percentuale di tiri dal campo di media a partita), 64.9 FT% (percentuale di liberi segnati di media a partita) e un incredibile 50.0 3P% (percentuale di tiri da tre segnati di media a partita)