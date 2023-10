Wta Monastir 2023, la sfida tra Paolini e Marcinko vale l’accesso ai quarti

Dopo i successi ottenuti da Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini, rispettivamente vittoriose su Sara Errani e Katarzyna Kawa, che hanno permesso alle due azzurre di centrare l’accesso ai quarti di finale del Jasmin Open, toccherà a Jasmine Paolini provare a iscrivere il suo nome tra le migliori otto giocatrici del torneo WTA 250 che si sta disputando sui campi in cemento del Skanes Family Hotel di Monastir.

Nel secondo match in programma sul Centre Court a partire dalle ore 11:30, l’azzurra affronterà la classe 2005 croata Petra Marcinko con l’obiettivo di conquistare il derby con Bronzetti ai quarti di finale.

L’avventura di Paolini nella rassegna tunisina, dove è accreditata come testa di serie numero 1, si è aperta con la vittoria su Alizé Cornet. L’azzurra si è imposta con lo score di 6-4 6-2 in appena 79 minuti di gioco sulla finalista della passata edizione per festeggiare il primo ingresso della sua carriera in top 30. Una bella reazione nel primo parziale, dove si era anche trovata in svantaggio 3-2, e un secondo set dominato per lunghi tratti hanno permesso all’allieva di Renzo Furlan di conquistare la ventinovesima vittoria WTA della sua stagione. In un 2023 molto positivo nel quale ha vinto il titolo nel WTA 125 di Firenze e disputato le finali al 125 di Makarska e al WTA 250 di Palermo, Paolini ha anche giocato il suo primo quarto di finale 1000 a Cincinnati e la semifinale più importante della carriera, la scorsa settimana nel 500 di Zhengzhou.

La numero 1 d’Italia andrà a caccia del quinto quarto di finale dell’anno nel circuito maggiore dopo quelli raggiunti, oltre che sul cemento di Zhengzhou e Cincinnati, sulla terra rossa di Palermo e sul cemento indoor di Lione.

In una sfida che la vedrà ancora una volta partire da favorita, Paolini dovrà vedersela con la diciassettenne nativa di Zagabria, Petra Marcinko. Attuale numero 140 della classifica mondiale, la croata ha sconfitto all’esordio a Monastir Marina Bassols Ribera con lo score di 7-6(7) 6-2. Un successo che le ha permesso di conquistare la seconda vittoria della sua carriera nel circuito maggiore, dopo quella ottenuta lo scorso anno al primo turno del torneo di Rabat su Rebecca Peterson. La campionessa dell’edizione 2022 degli Australian Open Juniores ha vinto tre titoli ITF nel corso della stagione tra Roma, Tarvisio e, la scorsa settimana, Caldas de Rainha. Seppur alle prime armi nel tour WTA, Marcinko sembra avere tutte le carte in regola per diventare una delle prossime protagoniste del panorama mondiale e per mettere in difficoltà l’azzurra. Non ci sono precedenti tra le due giocatrici.