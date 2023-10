Scomesse, Fifa estende squalifica di Tonali: stop in tutte le competizioni internazionali

La Fifa ha annunciato di aver esteso a livello internazionale la squalifica di Sandro Tonali, fermato per 10 mesi in seguito al caso scommesse esploso nelle scorse settimane. La federazione internazionale ha quindi accolto la richiesta arrivata dalla federcalcio italiana, con il centrocampista del Newcastle che quindi non potrà scendere in campo nel weekend come inizialmente paventato dal tecnico del club inglese Eddie Howe. La squalifica è effettiva dalla data odierna e avrà valenza in tutte le competizioni internazionali.