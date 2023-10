LIVE – Sorteggio tabellone Masters 1000 Parigi-Bercy 2023 (DIRETTA)

La diretta testuale del sorteggio del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023, torneo in programma dal 30 ottobre al 5 novemre nella capitale francese. A guidare il seeding è ovviamente il numero uno al mondo Novak Djokovic al rientro dopo più di un mese e mezzo di stop. Torna anche Carlos Alcaraz dopo il forfait a Basilea, mentre Medvedev e Sinner saranno rispettivamente terza e quarta testa di serie. Insieme al nostro numero uno ci saranno anche Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 19:30.

COME SEGUIRLO IN TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

SORTEGGIO TABELLONE MASTERS 1000 PARIGI-BERCY 2023

Grazie per averci seguito, buon proseguimento!

IL TABELLONE COMPLETO

19.52 – Sulla strada di Sinner, agli ottavi ci sarebbe Alex De Minaur.

19.51 – Possibile Djokovic-Shelton al terzo turno!

19.50 – Ecco i quarti di finale teorici:

(1) Djokovic vs (6) Rune

(4) Sinner vs (5) Rublev

(8) Ruud vs (3) Medvedev

(7) Tsitsipas vs (2) Alcaraz

19.49 – Incredibile Medvedev! Proprio come a Vienna, debutterà contro il vincente del match Dimitrov-Musetti.

19.49 – Jannik Sinner dal lato di Djokovic! L’azzurro esordirà contro un qualificato oppure McDonald.

19.47 – Ecco Arthur Fils! Il francese, che al primo turno sfiderà un qualificato, sorteggerà le 16 teste di serie.

19.46 – Djokovic esordirà contro il vincente del match Kecmanovic-Etcheverry. Per Alcaraz, invece, uno tra Muller e Norrie.

19.46 – Ancora Dimitrov per Musetti! Sfortunatissimo l’azzurro, che pesca uno dei giocatori più in forma del momento. I due si sono affrontati pochi giorni fa a Vienna ed il bulgaro si è imposto in due comodi set.

19.45 – Matteo Arnaldi debutterà contro Stan Wawrinka. I due si trovano nella parte alta del tabellone, nel possibile quarto di Djokovic.

19.44 – In questo momento il computer sta posizionando i giocatori non teste di serie nel draw.

19.44 – Comincia il sorteggio!

19.42 – Ci siamo! Il giudice arbitro del torneo Remi Azemar sta ricordando i criteri del sorteggio.

19.41 – Tra pochi istanti il sorteggio. Intanto vengono proiettate le migliori immagini della scorsa edizione.

19.36 – Adesso a parlare è il direttore del torneo, Cedric Pioline.

19.32 – Sarà il beniamino di casa Arthur Fils il giocatore che effettuerà il sorteggio.

19.31 – Prende la parola il presidente della Federtennis francese Gilles Moretton.

19.30 – Comincia la cerimonia a Parigi. A breve verrà sorteggiato il tabellone.

19.10 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale del sorteggio del tabellone del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Ancora un po’ d’attesa, poi finalmente scopriremo gli accoppiamenti.