Olimpia Milano, coach Messina: “La Virtus Bologna ha meritato. In gara-7 vincerà chi giocherà meglio”

“La Virtus Bologna ha giocato meglio e ha meritato la vittoria. Noi non abbiamo avuto intensità difensiva e non siamo riusciti ad opporci in modo adeguato, mentre loro hanno giocato con grande energia e intensità, aumentando il ritmo soprattutto nella fase decisiva del match“. Questo il commento a caldo ai canali ufficiali del club di Ettore Messina, coach dell’Olimpia Milano, al termine di gara-6 della finale Scudetto di Serie A1 2022/2023. “Rispetto a gara-5 i ruoli si sono invertiti, oggi loro hanno preso più rimbalzi e segnato più punti in area. Gara-7 è molto semplice: dovremo giocare meglio, prendere più rimbalzi e difendere meglio. Leggeremo tante cose in questi giorni, ma l’unica cosa che conta è giocare meglio: chi ci riuscirà, vincerà” ha concluso Messina.