Contingente italiano in partenza verso il Belgio. Da domani, giovedì 10 aprile, 21 azzurri saranno a Lovanio per gli Europei di corsa su strada 2025, in programma sabato 12 e domenica 13. Appuntamento per sabato e domenica sui tracciati tortuosi delle Fiandre, con la mezza maratona in programma nella prima giornata, i 10 km e la maratona domenica. 11 uomini e 10 donne sono pronti ad affrontare l’evento sia con ambizioni individuali sia con l’occhio alla classifica a squadre.

Battocletti capitana

Inevitabile che Nadia Battocletti sia l’atleta più attesa della spedizione italiana. L’azzurra ha dimostrato nel 2024 tutte le sue qualità con le medaglie d’oro degli Europei di Roma dello scorso giugno (5000 e 10.000), oltre all’affermazione nell’EuroCross di Antalya del dicembre passato e all’impresa ai Giochi di Parigi con l’argento olimpico nei 10.000. Nella trasferta francese corse i 10 km in 31:19. Il recente 30:26 di Klara Lukan, rende la slovena la principale candidata a duellare con Battcletti. È scesa sotto i 31 minuti anche l’olandese Diane Van Es (30:58), battuta l’anno scorso dalla trentina nei 10.000 a Roma. Squadra azzurra che si completa con Sofiia Yaremchuk (sarà nei 42,195 km di Londra il 27 aprile) e con lo zoccolo duro dell’oro a squadre del cross di Antalya, da Elisa Palmero (ottima con 31:26 sempre a Castellon) a Valentina Gemetto e Federica Del Buono. Tra gli uomini, Eyob Faniel si mette a disposizione di un team giovane, con il campione italiano della campestre Luca Alfieri, l’oro europeo della staffetta del cross 2022 Yassin Bouih, insieme a Francesco Guerra, Ahmed Ouhda e il debuttante Badr Jaafari. Per il successo, potenziale duello tra l’israeliano Dominic Lobalu e il belga Isaac Kimeli.

Sulle lunghe distanze

Nella mezza maratona, in gara due campioni europei a squadre (Roma 2024). Ecco Pasquale Selvarolo e Yohanes Chiappinelli, con primati personali da 1h00.32 e 1h00:50. Assente Pietro Riva, a causa di un problema fisico.Ad accompagnare i due big ci saranno Xavier Chevrier e Alberto Mondazzi. Al femminile, terzetto azzurro composto da Rebecca Lonedo, Sara Nestola e Nicole Reina, fresca di progresso alla Stramilano. Due azzurri nella maratona, con ai nastri di partenza da Bruxelles Iliass Aouani e Giovanna Epis. Un Aouani come quello di Valencia 2024 (2h06:06, secondo italiano di sempre al pari di Yeman Crippa) può andare lontano, in un contesto che propone nomi significativi su scala continentale come gli israeliani Maru Teferi (2h04:44) e Gashau Ayale (2h04:53) Epis (2h23:46 ad Amburgo 2023) può inserirsi nel gruppetto ‘buono’ che potrebbe comprendere le altre spagnole Fatima Ouhaddou e Esther Navarrete, la francese Melody Julien, la finlandese Camilla Richardsson.

Dove seguire i campionati

I Campionati Europei di corsa su strada di Bruxelles-Lovanio saranno trasmessi in diretta streaming sabato 12 e domenica 13 aprile su Eurovision Sport.