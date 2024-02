Savoia, Emanuele Filiberto di Savoia patteggia: sei mesi di inibizione

di Redazione 9

Il presidente del Savoia 1908 S.S.D. Emanuele Filiberto di Savoia è stato sanzionato con sei mesi di inibizione (cinque più 30 giorni), dopo il patteggiamento (ex art. 126 CGS). A carico di Emanuele Filiberto erano stati aperti due distinti procedimenti di indagine. “Il primo – si legge nella nota – per aver acquisito la società Real Aversa, anch’essa militante in un campionato dilettantistico, violando quindi l’articolo 7 punto 9 dello Statuto della FIGC secondo il quale ‘nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune’; il secondo, invece, per aver permesso che la propria società al termine del mercato invernale relativo alla stagione sportiva 2022-23 trattasse l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Fabio Sperandeo dell’AC Ercolano 1924 (e, in precedenza, dei calciatori Antonio Granata e Giovanni Liberti) per il tramite di un sedicente Agente, tale Sig. Emanuele Mazzocchi (o Marzocchi) di Napoli, il quale però non risulta essere mai stato iscritto nel Registro degli Agenti Sportivi. Per responsabilità oggettiva, sanzionati con cinque mesi di inibizione Arcangelo Sessa (all’epoca presidente dotato di potere di legale rappresentanza del Savoia in precedente della stessa) e il club campano con 2.400 euro di ammenda (2000 per il primo procedimento, 400 per il secondo)”, è la conclusione della nota.