Sassuolo-Roma, Mourinho: “Ringrazio la società per il sostegno. Berardi carente per fair play”

Josè Mourinho ha rilasciato l’intervista post gara di Sassuolo-Roma 1-2 a Dazn parlando in portoghese. “Lo faccio perché il mio italiano non è sufficientemente forbito e forte per esprimere determinati concetti”, ha spiegato il tecnico giallorosso, in relazione alle parole della vigilia sull’arbitro Marcenaro e sul possibile fascicolo aperto dalla Procura Figc. “Quando ho parlato di ‘stabilità emotiva’ ho parlato di una qualità necessaria per rendere ai massimi livelli – aggiunge tornando sulle sue dichiarazioni -. Rispetto alla situazione che si è verificata, quando non abbiamo restituito palla, mi sono avvicinato al collega e ho detto che per ricevere fair play è necessario darlo. E nel Sassuolo c’è un giocatore che è carente in questa qualità”, dice riferendosi a Domenico Berardi, attaccato nella conferenza pre gara. Poi aggiunge: “Voglio ringraziare la proprietà e Pinto che nelle ultime 24 ore mi hanno offerto sostegno, fiducia e stabilità emotiva”. E sul successo in rimonta al Mapei Stadium: “Quella di oggi è stata una vittoria importante, sofferta, meritata. Anche sull’1-0 per il Sassuolo, siamo stati la squadra migliore in campo. Sono contento per i giocatori e tutti i nostri tifosi. Voglio dedicare una parola al mio fantastico assistente, Salvatore Foti, che da fuori ha lavorato moltissimo per questa vittoria”.