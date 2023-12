Sassuolo-Cremonese oggi in tv: canale, orario e streaming Coppa Italia Primavera 2023/2024

Sassuolo e Cremonese saranno attese dal giocare un importante ottavo di finale di Coppa Italia Primavera 2023/24 mercoledì 6 dicembre alle ore 14.00. I neroverdi in campionato inseguono insieme alla Lazio, e con un punto di vantaggio sul Milan, l’Inter di Chivu. L’obiettivo per la squadra emiliana è quello di arrivare in fondo anche in Coppa e giocarsi le proprie chance fino all’ultimo. La Cremonese, invece, si trova al primo posto nel Girone A del campionato di Primavera 2 e sogna il grande sgambetto contro uno dei migliori settori giovanili del calcio italiano. La partita che vedrà quindi contrapposte Sassuolo e Cremonese non avrà una copertura televisiva che trasmetterà in diretta il match.