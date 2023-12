Fiorentina-Genoa oggi in tv: canale, orario e streaming Coppa Italia Primavera 2023/2024

Tempo di ottavi di finale per la Coppa Italia di Primavera 2023/24 che vedrà contrapposte Fiorentina e Genoa. I viola non stanno attraversando per nulla un buon momento con il penultimo posto in classifica in campionato e con una squadra che non riesce ad ingranare. Dall’altra parte del campo ci sarà il Genoa che invece, nello stesso girone, si trova perfettamente a metà classifica. La Coppa Italia potrebbe diventare un obiettivo nel momento in cui una delle due passerà il turno e giungerà nelle otto migliori d’Italia. Chi vince si regala la vincente della sfida fra Empoli e Milan. Si parte dalle 14.00 di mercoledì 6 dicembre con il match che non prevede dirette tv.