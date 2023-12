Ciclismo, Jerome Pineau risponde a Lance Armstrong: “Un bandito, ha comprato tutto il sistema”

Tornano a far discutere le parole di Lance Armstrong, lo statunitense vincitore di sette Tour de France poi cancellati per lo scandalo doping che lo ha coinvolto. Nei giorni scorsi l’ex ciclista a stelle e strisce ha dichiarato che lui, Jan Ullrich e Marco Pantani erano “i migliori in una generazione di m…a” aggiungendo anche che tutti facevano uso di doping e che i tre citati sarebbero stati trattati in modo diverso dagli altri.

Parole che non cadono nel vuoto e trovano repliche tra ex corridori e addetti ai lavori. Tra questi spiccano le parole di Jerome Pineau, ex corridore francese che ha parlato nel corso della sua partecipazione al podcast “Les Grand Gueules du Sport“. “Armstrong era un grande imbroglione, per lui è sempre stato tutto uno spettacolo ed è quello che sta facendo anche ora – spiega Pineau – Ha barato per tutta la vita, non posso ascoltarlo mentre parla così. In gruppo ci sono tanti corridori che non erano come Armstrong, io non lo ero. Si è comportato come un tiranno al di sopra delle leggi, ha comandato a bacchetta il presidente dell’UCI. E’ semplicemente il più grande bandito nella storia del ciclismo, con alle spalle tutto il sistema politico e sportivo.”