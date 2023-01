San Siro, Sgarbi: “L’abbattimento comporterebbe rischi ambientali, la palla passerà a Fratin”

Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura ha continuato a parlare a margine della conferenza stampa di presentazione della lista di ‘Noi Moderati’ al Palazzo delle Stelline di Milano della vicenda sull’abbattimento di San Siro. “Credo che la soprintendente Carpani appena nominata dovrà, senza creare effetti di influenza politica, prendere la decisione che non può non prendere, in merito a un’indicazione dei comitati tecnici sul vincolo della memoria. La questione poi passerà al ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin perché la distruzione di un’opera così importante comporta un rischio ambientale gravissimo”.

“Il no potrebbe arrivare non per ragioni monumentali o storiche ma per ragioni ambientali. Mi auguro che il ministro ci porti fuori da un conflitto in cui interviene Salvini e La Russa. Il problema ambientale sarà il problema nuovo che dovrà essere posto non dal nostro ministero o dal Consiglio comunale ma dal ministro dell’Ambiente”, ha continuato Sgarbi. “Una gran parte della politica che è contraria all’abbattimento ma le ragioni monumentali le abbiamo escluse. Su questo Salvini e La Russa possono anche avere ragione, io ho parlato di interesse storico, questo è indiscutibile ed è ciò su cui dovrà pronunciarsi la soprintendente ma c’è un interesse ambientale”.