Salernitana, fissato il ritiro in Abruzzo dal 10 luglio prossimo

La Salernitana pensa già alla prossima stagione, con Paulo Sousa che ancora deve sciogliere i dubbi legati alla sua permanenza o meno in Campania. La proprietà sarebbe entusiasta e pronta per prolungare il contratto del tecnico che però a fine stagione si prenderà il tempo per decidere.

Nel frattempo, la società ha chiuso le date per il prossimo ritiro della prossima stagione che partirà dal prossimo 10 luglio ed avrà la sede in quel dell’Abruzzo: Rivisondoli nel 2018. I granata hanno ufficializzato le date con una lettera inoltrata al sindaco, Giancarlo Iarussi. Quasi un mese di soggiorno e preparazione per scalare la classifica nella prossima stagione. La stessa zona era stata scelta dal Napoli, che tornerà nella prossima estate anche nello stesso territorio.