Champions League, Milan: dopo il provino Leao raggiunge la squadra in albergo

Saranno ore di attesa, di speranza per il Milan quelle che precederanno le scelte di Stefano Pioli. O meglio la scelta, legata alla presenza fra i convocati di Rafael Leao. Il portoghese, uscito dopo 10 minuti contro la Lazio per un problema muscolare, ha svolto nella mattinata di mercoledì 10 maggio un provino decisivo in un blindato Milanello.

Prima del pranzo, all’Hotel Melià fra lo stupore generale è arrivato Rafael Leao che all’interno di una macchina da Milanello ha raggiunto il resto della squadra in albergo. La presenza del portoghese nel derby di andata contro l’Inter verrà decisa solo nel pomeriggio, quando lo staff tecnico si confronterà con lo staff medico. Nel frattempo, però, Leao è con la squadra per pranzare insieme.