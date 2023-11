Salernitana, Dia lascia il ritiro del Senegal per problemi fisici: a rischio la sua presenza contro la Lazio

Non c’è pace per Boulaye Dia. L’attaccante della Salernitana sembrava essere tornato ai suoi livelli dopo un avvio di stagione complicato, ma ha accusato un nuovo problema fisico in Nazionale. Dia non è stato infatti convocato per la gara contro il Togo ed ha lasciato il ritiro del Senegal per fare ritorno in Campania. Ancora non è chiaro di che tipo di infortunio si tratti, ma a fare chiarezza ci penseranno gli esami strumentali a cui si sottoporrà in giornata. Fatto sta che la sua presenza contro la Lazio è in dubbio. Pessime notizie dunque per Pippo Inzaghi, che dopo aver perso per infortunio il portiere Ochoa – costretto ad uno stop di tre settimane – rischia di dover fare a meno anche del suo centravanti.