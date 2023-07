Sacchi: “CT hanno poco tempo per allenare Nazionale. Non sono deluso dall’Under 21”

Arrigo Sacchi ha parlato di quanto sia difficile essere Commissario Tecnico della Nazionale sia a suoi tempi sia soprattutto nel momento attuale. Infatti, il poco tempo che hanno a disposizione i tecnici della Nazionale per lavorare, può essere un’attenuante secondo il tecnico ex Milan. Sacchi ha parlato dell’eliminazione dell’Under 21 agli Europei di categoria a margine di un evento in svolgimento a Palazzo Vecchio a Firenze.

Le parole di Sacchi sull’Under 21: “Non sono rimasto deluso. Purtroppo il calcio italiano non ha mai avuto uno stile, lo vogliamo dire? Per gli allenatori delle nazionali italiane è un problema irrisolvibile perché hanno sempre tre-quattro giorni per allenare. E’ difficile che possa invertire questa tendenza anche Roberto Mancini in Nazionale maggiore, è un capolavoro se lo fa”.

Sul campionato: “Sta succedendo qualcosa di positivo. Per la prima volta hanno vinto gli ultimi due campionati due squadre che hanno avuto una precisa idea di gioco e quest’anno è arrivato secondo Sarri con la Lazio che ha speso molto poco“.