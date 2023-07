Wimbledon 2023: Stefanini-Kontaveit e Cocciaretto-Osorio rinviate a domani

Sono stati cancellati e rinviati a domani, martedì 4 luglio, i match tra Stefanini-Kontaveit e Cocciaretto-Osorio, validi per il primo turno di Wimbledon 2023. Sui campi secondari non esiste impianto di illuminazione e pertanto, alle 20.25 orario locale, gli organizzatori hanno deciso di non far entrare in campo entrambe le partite e le hanno rimandate a domani. Ancora non si conosce l’orario dei due match e su quali campi verranno ricollocati.