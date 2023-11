Rooney: “L’alcol la mia liberazione, bevevo fino allo svenimento”

Wayne Rooney ha parlato in un’intervista in cui ha rivelato nel podcast dell’ex campione di rugby Rob Burrow della sua dipendenza all’alcol perdurata anche nel periodo in cui giocava. Un’intervista shock che ha rivelato i problemi del giocatore che ha avuto fin da giovanissimo.

Le parole di Rooney: “Avevo poco più di 20 anni, tornavo a casa e ci restavo due giorni senza uscire. Bevevo quasi fino a svenire. L’alcol era la mia liberazione. Non volevo stare con la gente, perché a volte mi sentivo in imbarazzo. A volte mi sentivo come se avessi deluso le persone e alla fine non sapevo in quale altro modo affrontare questa situazione. Quando non accetti l’aiuto e la guida degli altri, puoi davvero cadere in basso e mi è successo per molti anni. Per fortuna, ora non ho paura di parlare di questi problemi“.