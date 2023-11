Formazioni ufficiali Shakhtar Donetsk-Barcellona, Champions League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Shakhtar Donetsk e Barcellona, sfida valida per il quarto turno di Champions League 2023/2024. I blaugrana sono a punteggio pieno e vogliono fare un altro passo verso la qualificazione agli ottavi di finale. La compagine ucraina è ferma a 3 punti ma e avrebbe bisogno di un risultato per restare in scia al Porto. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:45 di martedì 7 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SHAKHTAR DONETSK-BARCELLONA

SHAKHTAR DONETSK: in attesa

BARCELLONA: in attesa