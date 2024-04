Roma, la storia di Edoardo fa il giro del mondo: “Ho una malattia terminale, vorrei vincere quella Coppa”

La Roma si appresta a scendere domani in campo all’Olimpico per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Milan. Ma in queste ore a diventare virale sui social è la storia di un tifoso giallorosso di nome Edoardo. “Ciao sono Edoardo, non vorrei parlare della partita con l’Udinese”, esordisce a ‘Te la do io Tokyo’, popolare programma radiofonico di Tele Radio Stereo. “Ho una malattia terminale, tale che non mi fa morire ma la qualità della vita è quella che è. Ho già preso accordi con una clinica in Svizzera, che mi ha mandato le date e una è il 22 maggio”, confessa. “Nella mia testa è scattato qualcosa, mi sono detto, ma io il 22 maggio ho qualcosa da fare. Poi mi sono ricordato, è la finale di Dublino....Se c’è una cosa che vorrei, anche se è l’ultima…Ho fatto tutto quello che potevo fare, ma se c’è una cosa che vorrei è sta ca**o di coppa del ca**o”, dice. In massa, sui social, tanti tifosi della Roma si sono già attivati affinché Edoardo possa mettersi in contatto con Trigoria, magari riuscendo anche a incontrare Daniele De Rossi e i giocatori giallorossi.

Non so se sia giusto condividere sui social questo messaggio straziante, spero che non si offenda. Sentendo questa storia ho avuto i brividi e da qui si capisce quanto non sia solo una squadra di calcio, ma la nostra ragione di vita. Cerchiamo di vincerla anche per Edo🚩💛❤️ pic.twitter.com/IIKKBjmzWy — AleSsandRo_1927🟡🔴Balldanzi_lover (@Cartoccio_) April 15, 2024