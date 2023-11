Roma, Follieri insiste: “Interesse rimane, voglio acquistare la società”

Nell’intervista concessa all’Adnkronos, il famoso imprenditore internazionale di metalli rari, Raffaello Follieri ha ribadito la volontà di acquistare la società As Roma dai Friedkin. Di seguito le sue parole: “Nel mio progetto vedo una squadra molto italiana. La questione stadio un’opportunità. Sono ancora interessato ad acquistare la società, la mia offerta è sempre di 840 milioni e siamo in attesa di capire la loro volontà. Il nostro interesse è rimasto vivo e ci piacerebbe andare a chiudere l’operazione, se riusciamo, ma stiamo aspettando che l’altra parte ci faccia sapere qualcosa, visto anche che negli ultimi giorni sono usciti molti articoli sulla questione relativa allo stadio. Noi restiamo interessati ad acquistare il club, ma poi deve essere l’altra parte a voler vendere. Al momento mi sembra che si attenda di capire la questione stadio come evolve. Il progetto stadio è un opportunità, ma lo lasceremmo momentaneamente da parte per concentrarci sul rinforzamento della squadra. Non possiamo basare tutta la gestione della società sul fatto se lo stadio verrà approvato o meno. Siamo disposti a salire leggermente (sembra si possa arrivare a 890/900 milioni di euro) rispetto all’offerta iniziale pur di chiudere l’operazione velocemente perché queste operazioni vanno chiuse a breve termine. Siamo più per concretizzare che per parlare. Ho incontrato i Friedkin due volte verso aprile e maggio a Londra, rimaniamo in contatto“.

Follieri ha poi spiegato quale è il suo core business e come ci entrerebbe la Roma: ”Noi siamo focalizzati sui metalli rari. E’ questo il nostro lavoro giornaliero. Compriamo e vendiamo metalli rari. La base seria nostra è quella, il nostro business, un trading a livello governativo. Se non ci fosse questo lavoro non si potrebbe pensare ad una operazione da un miliardo di euro. Al momento non siamo presenti in Italia, ma vendiamo principalmente nei Paesi mediorientali e asiatici dove siamo già da molto tempo, ed ora stiamo aprendo a breve il mercato Nordamericano e quello Europeo, per cui anche questa operazione è in relazione al fatto che a noi interessa aprire l’Europa come mercato e la Roma potrebbe anche essere un veicolo per questo. Vorremmo investire sul calcio e sulla Roma per accrescere il brand. Secondo noi non è stato sfruttato il brand ‘Roma’ come città nel mondo, per cui noi puntiamo molto sul fatto di portare Roma a livello internazionale come brand. Giocatori come Totti e De Rossi arrivano dal settore giovanile, bisogna partire da lì. Io vedo una Roma molto italiana nel mio progetto. Mourinho mi piace. Un ritorno di Totti sarebbe ben gradito. Prevediamo di fare partnership con molti paesi, non solo con l’Arabia Saudita“.