Italia Under 19, goleada al Liechtenstein all’esordio nelle qualificazioni agli Europei

Ottimo avvio per l’Italia Under 19, campione in carica a livello continentale, nelle qualificazioni agli Europei Under 19. La nazionale azzurra, guidata da Bernardo Corradi, ha rifilato un netto 7-0 al Liechtenstein a Boras, in Svezia, nella sfida d’esordio della prima fase. Gli azzurrini, dopo essere passati in vantaggio con Mattia Mannini (Roma) in avvio, raddoppiano dieci minuti più tardi con Alessio Vacca (Juventus) prima di chiudere definitivamente i conti nella ripresa con Lorenzo Anghelè (Juventus), autore di una tripletta, Luca Lipani (Sassuolo) e Wisdom Amey (Bologna).

“Volevamo vincere realizzando più reti possibili, perché, specialmente in queste competizioni, il numero di gol fatti può fare la differenza. Nonostante potessimo essere un pochino più fluidi nella manovra, direi che l’obiettivo è stato centrato”, ha spiegato il ct Corradi al termine dell’incontro.