Roma, contro l’Udinese per Mourinho è emergenza: out Dybala ed Abraham. El Shaarawy-Belotti agli straordinari

Oltre il danno, la beffa. La trasferta di Rotterdam ha lasciato il segno in casa Roma non tanto per la sconfitta per 1-0, risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno dell’Olimpico, quanto per gli infortuni di Paulo Dybala e Tammy Abraham, che si aggiungono al già indisponibile Solbakken. L’inglese ha riportato la lussazione della spalla destra e nei prossimi giorni si capiranno i tempi di recupero e l’eventuale terapia conservativa visto che non è prevista alcuna operazione. Per l’argentino, invece, filtra cauto ottimismo; sicuramente salterà la sfida con l’Udinese, ma si spera nella possibilità di averlo a disposizione per la gara di ritorno contro gli olandesi. Contro i friulani, quindi, sarà emergenza con El Shaarawy e Belotti costretti agli straordinari mentre a rifiatare potrebbero essere Spinazzola e Matic, con Celik e Wijnaldum a cogliere l’opportunità di una maglia da titolare.