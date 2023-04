City, Guardiola: “Dobbiamo vincerle tutte per conquistare il titolo”

Pep Guardiola ha parlato della corsa per il titolo del suo Manchester City in conferenza stampa, alla vigilia della gara col Leicester: “Tutti sanno che se perdiamo queste partite non vinceremo il titolo, ecco perché le nostre ambizioni e attenzioni sono più alte. Se domani vinciamo, possiamo essere ancora in corsa anche se non dobbiamo dimenticare che siamo a 6 punti dall’Arsenal“. Poi ha concluso: “Sono stati fantastici finora”.