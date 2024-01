Roma-Atalanta, stop per Llorente: fastidio all’adduttore destro per lo spagnolo

Continua e continuerà l’emergenza in casa Roma per quanto riguarda il pacchetto arretrato della squadra allenata da Josè Mourinho. Il tecnico giallorosso infatti dovrà tenere in contro e cercare di sopperire al probabile stope per Diego Llorente che è dovuto uscire anzi tempo dalla sfida contro l’Atalanta, nel match poi terminato 1-1.

Il difensore spagnolo ha sentito un fastidio all’adduttore destro nei minuti che hanno appena preceduto la fine del primo tempo del match dell’Olimpico. Llorente è stato poi sostituito dal nuovo acquisto Huijsen, arrivato dalla Juventus pochissimi giorni fa. Se l’infortunio dello spagnolo dovesse essere più o meno grave, non è da escludere un altro intervento sul mercato.