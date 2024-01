Mentana cuore Inter: “Una squadra benvoluta dal Var non subisce rigore al 99’…”

Sono state le ore che hanno parlato del match fra Inter e Verona e degli espisodi che hanno portato a definire un finale thriller ieri nella partita del Meazza, poi vinta dall’Inter grazie al gol di Frattesi. Proprio sul gol dell’ex centrocampista del Sassuolo si sono mosse grandi polemiche, dettate dall’episodio che ha riguardato Bastoni su Duda. A parlare degli episodi, spezzando un lancia a favore dei nerazzurri è stato Enrico Mentana, tifoso dell’Inter che direttamente dal suo profilo Instagram ha voluto dire la sua.

Mentana: “Si poteva fischiare un fallo, oppure no. Ma da questa prospettiva la cosa si ridimensiona molto. Di certo a una squadra “benvoluta” dal Var (come leggo da molte parti) non viene dato un rigore contro al 99esimo proprio per decisione del Var. Aspettiamo le registrazioni (e soprattutto le immagini) di Open Var su Dazn, che per il bene di tutti andrebbero anticipate a domani“.