Roma, Abraham al lavoro per tornare presto: “Dio confido in te”

Tammy Abraham non pensa alle vacanze, ma pensa a lavorare per tornare più presto possibile dopo l’infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro. Il centravanti inglese si sente al progetto della Roma di Mourinho, nonostante la dirigenza stia cercando con insistenza un profilo in attacco importante.

Abraham sui social ha pubblicato alcune foto sul proprio profilo Instagram che lo ritraggono mentre è al lavoro in palestra e in piscina. Ironica e chiara la didascalia: “Dio potrei non capire il tuo piano in questo momento ma confido in te“. Tanta la voglia di ritornare dell’attaccante inglese, che sicuramente salterà le prime uscite con la maglia giallorossa.