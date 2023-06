LIVE – Giochi Europei Cracovia 2023, tiro a volo trap: Jessica Rossi cerca la carta olimpica (DIRETTA)

La diretta live della finale della gara individuale di trap femminile del tiro a volo ai Giochi Europei di Cracovia 2023. C’è Jessica Rossi che ha ottenuto il miglior punteggio nelle eliminatorie e può seriamente puntare alla conquista di una Carta Olimpica per Parigi 2024. Questa andrà alla vincitrice della competizione odierna, ma potrebbe anche bastare un buon piazzamento in caso di vittorie della francese Carole Cormenier o dell’iberica Fatima Galvez Marin, che hanno già conquistato il pass per i prossimi Giochi. L’appuntamento è fissato per le ore 15:00.

