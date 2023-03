Milan-Salernitana, Paulo Sousa: “Abbiamo idee e identità. Qui anche per i tifosi”

“Abbiamo avuto le prime due occasioni da gol. Abbiamo tenuto bene gli spazi, non riusciamo ancora ad avere un buon tempo di palleggio. Questo potrebbe aiutarci ad arrivare in zona gol perché davanti abbiamo giocatori molto forti. Cerco sempre di avere un’idea e un’identità. Dobbiamo averla per tutte le partite: bisogna saper difendere con intensità, sia con linea alta che con linea bassa. Dobbiamo migliorare nell’intensità di pressione, ma è difficile cambiare dei comportamenti che sono acquisiti. Dobbiamo provare ad avere un gioco più associativo, quando ci riusciamo siamo pericolosi. Così è nato quel gol straordinario”. Lo ha detto a Sky il tecnico della Salernitana Paulo Sousa dopo il pareggio per 1-1 a San Siro col Milan. Decisive anche le parate di Ochoa: “E’ un portiere molto veloce, ha sviluppato un posizionamento e una lettura straordinaria. La sua esperienza ci sta aiutando”, spiega Sousa che non cambia idea sugli obiettivi: “Sto solo pensando alla salvezza. Se ci vogliamo salvare, dobbiamo giocare in un certo modo”. E sui tifosi: “La piazza è uno dei motivi che mi hanno spinto ad accettare. L’idea del direttore e il progetto del presidente sono legati ai tifosi. Siamo rappresentati dai tifosi ovunque andiamo, il calcio senza tifosi non ci dà la gioia giusta”.