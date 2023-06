Regolamento Torino-Fiorentina: cosa succede in caso di pareggio, Playoff Primavera 1 2022/2023

Il regolamento di di Torino-Fiorentina, match valevole per la semifinale dei playoff del campionato di Primavera 1 2022/2023. La compagine granata torna in campo dopo aver concluso la regular season in seconda posizione alle spalle del Lecce e vuole andare a caccia dello Scudetto. La formazione viola, invece, è reduce dall’eliminazione della Roma ai quarti di finale e vuole proseguire su questa strada per inseguire il sogno. In caso di parità al termine dei supplementari passerà la squadra meglio qualificata in classifica, mentre solo per la finale ci saranno i calci di rigore.