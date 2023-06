Badminton, sorteggiati i gironi dei Giochi Europei di Cracovia 2023

Sorteggiati oggi i gironi degli azzurri per i Giochi Europei di Cracovia, che vedranno le gare di badminton disputarsi dal 26 giugno al 2 luglio. Nel singolare maschile, Giovanni Toti è inserito nel gruppo A insieme al danese Viktor Axelsen, al polacco Dominik Kwinta e al Rumeno Teodor Ioan Cioroboiu. Gruppo A anche per Gianmarco Bailetti e Martina Corsini nel doppio misto, con gli azzurri che dovranno vedersela con i francesi Thom Gicquel e Delphine Delrue, con gli irlandesi Joshua Magee e Moya Ryan e gli slovacchi Milan Dratva e Katarina Vargova. Gruppo F invece per Yasmine Hamza nel singolare femminile: la recente medaglia d’oro in Cile, troverà nel suo raggruppamento la belga Lianne Tan, la finlandese Nella Nyqvist e l’ungherese Vivien Sandorhazi. Gruppo B invece per entrambe le coppie del doppio maschile e doppio femminile: Giovanni Greco e David Salutt incontreranno gli atleti del Regno Unito Ben Lane e Sean Vendy, gli irlandesi Joshua Magee e Paul Reynolds e gli azeri Ade Resky Dwicahyo e Azmy Qowimurmadhoni, mentre Martina Corsini e Judith Mair saranno chiamate a sfidare le danesi Maiken Freurgaard e Sara Thygesen, le ucraine Mariia Stoliarenko e Yelyzaveta Zharka e le atlete del Regno Unito Julie Macpherson e Clara Torrance.