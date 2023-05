Regolamento ottavi di finale Mondiali Under 20 2023: cosa succede in caso di pareggio

Il regolamento degli ottavi di finale dei Mondiali Under 20 2023: ecco cosa succede in caso di pareggio. Inizia la fase a eliminazione diretta del torneo Fifa per formazioni U20 e con gli ottavi di finale parte la corsa verso il titolo. In caso di parità al 90′, come in tutti i grandi tornei di calcio si disputeranno due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, in caso di ulteriore parità per stabilire chi avanzerà ai quarti verranno tirati i calci di rigore.