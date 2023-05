Mondiali Under 20, ottavi di finale: calendario, programma, orari e tv

Il calendario degli ottavi di finale dei Mondiali Under 20 2023: ecco il programma, le date, gli orari e le informazioni sulla diretta tv e streaming della fase a eliminazione diretta della manifestazione che si disputa in Argentina. Presente l’Italia, che ha superato la fase a gironi con 6 punti, battendo Brasile e Repubblica Dominicana ma perdendo dalla Nigeria. Gli azzurrini sono arrivati secondi alle spalle del Brasile per differenza reti e affronteranno dunque la prima classificata del girone E. Di seguito ecco la programmazione completa, ricordando che i diritti tv sono stati acquistati da Rai Sport.

OTTAVI DI FINALE

Martedì 30 maggio

Ore 19:30 – Stati Uniti vs da definire

Ore 23:00 – Uzbekistan vs Israele

Mercoledì 31 maggio

Ore 19:30 – Colombia vs da definire

Ore 19:30 – Brasile vs da definire

Ore 23:00 – Argentina vs da definire

Ore 23:00 – da definire vs ITALIA

Giovedì 1 giugno

Ore 19:30 – da definire vs da definire

Ore 23:00 – Ecuador vs da definire