Regolamento Napoli-Inter: cosa succede in caso di pareggio, Supercoppa Italiana 2024

Il regolamento di Napoli-Inter, match valevole per la finale della Supercoppa Italiana 2024. I campioni d’Italia, dopo una prima parte di stagione deludente, vogliono provare a portare a casa un trofeo in questa stagione per ritrovare la gioia della passata annata. I nerazzurri di Simone Inzaghi, invece, dopo l’affermazione dello scorso anno, vogliono assolutamente ripetersi centrando il primo trofeo di questa stagione. Il regolamento, contrariamente a quando avveniva negli anni precedenti, non prevede la disputa dei tempi supplementare in caso di parità al termine del 90′. Le due squadre, dunque, andrebbero direttamente ai calci di rigore.