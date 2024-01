Diffidati Napoli-Inter, azzurri a rischio squalifica in vista della Lazio

I diffidati di Napoli-Inter, ecco chi sono gli azzurri a rischio squalifica in vista della partita contro la Lazio in campionato. Come è noto, la finale di Supercoppa Italiana impatta dal punto di vista delle squalifiche sulla Serie A, e il prossimo impegno dei partenopei è quello contro i biancocelesti, fondamentale in chiave corsa Champions. Cinque i calciatori di Mazzarri che saranno fermati per un turno (aggiungendosi peraltro a Kvaratskhelia e Cajuste già squalificati): si tratta di Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, Ngonge.