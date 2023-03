Regolamento Milan-Atletico Madrid: cosa succede in caso di pareggio quarti Youth League

Il regolamento di Milan-Atletico Madrid: ecco cosa succede in caso di pareggio nel match dei quarti di finale della Youth League 2022/2023. I rossoneri Under 19 di Abate sfidano i colchoneros pari età guidati da Torres per guadagnare il pass per la semifinale, dal momento che questa è una gara secca a eliminazione diretta. Proprio per questo motivo, in caso di pareggio al 90′ si giocheranno i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, in caso di ulteriore situazione di stallo via libera ai calci di rigore per decretare la qualificata.